Под Житомиром перекрыли трассу Киев-Чоп: детали

Известно, что сейчас происходит на месте событий.

В среду, 15 июля, под Житомиром протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. Участники акции пропускают только экстренные службы.

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Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.

По предварительной информации, с утра на 128 км автодороги Киев-Чоп в районе села Гадзинка Житомирского района ограничено движение транспорта. Дело в том, что группа людей двигается по пешеходному переходу, пропуская только автомобили экстренных служб.

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На месте протеста работают патрульные и представители полиции превенции. Они организовали объезд для транспортных средств. Водителей просят принять к сведению то, что движение на данном участке трассы затруднено.

Местные СМИ пишут, что протест устроили АТОшники, которые не могут получить обещанные земельные участки.

Фото из места событий zt.npu.gov.ua

Напомним, в Беларуси начались стихийные протесты. Правоохранители уже задержали несколько журналистов и участников акций в поддержку незарегистрированных претендентов в кандидаты на президентских выборах.