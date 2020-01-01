Под Житомиром перекрыли трассу Киев-Чоп: детали
В среду, 15 июля, под Житомиром протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. Участники акции пропускают только экстренные службы.
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Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.
По предварительной информации, с утра на 128 км автодороги Киев-Чоп в районе села Гадзинка Житомирского района ограничено движение транспорта. Дело в том, что группа людей двигается по пешеходному переходу, пропуская только автомобили экстренных служб.
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На месте протеста работают патрульные и представители полиции превенции. Они организовали объезд для транспортных средств. Водителей просят принять к сведению то, что движение на данном участке трассы затруднено.
Местные СМИ пишут, что протест устроили АТОшники, которые не могут получить обещанные земельные участки.
Напомним, в Беларуси начались стихийные протесты. Правоохранители уже задержали несколько журналистов и участников акций в поддержку незарегистрированных претендентов в кандидаты на президентских выборах.