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Под Житомиром перекрыли трассу Киев-Чоп: детали

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Фото из места событий
Фото из места событий
zt.npu.gov.ua

В среду, 15 июля, под Житомиром протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. Участники акции пропускают только экстренные службы.

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Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.

По предварительной информации, с утра на 128 км автодороги Киев-Чоп в районе села Гадзинка Житомирского района ограничено движение транспорта. Дело в том, что группа людей двигается по пешеходному переходу, пропуская только автомобили экстренных служб.

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На месте протеста работают патрульные и представители полиции превенции. Они организовали объезд для транспортных средств. Водителей просят принять к сведению то, что движение на данном участке трассы затруднено.

Местные СМИ пишут, что протест устроили АТОшники, которые не могут получить обещанные земельные участки.

Фото из места событий
Фото из места событий
zt.npu.gov.ua

Напомним, в Беларуси начались стихийные протесты. Правоохранители уже задержали несколько журналистов и участников акций в поддержку незарегистрированных претендентов в кандидаты на президентских выборах.

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Теги: Киев - Чоп, трасса, протест
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