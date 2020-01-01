В Одессе банда сняла офис и разводила на деньги клиентов банка
Группа мошенников в Одессе промышляла, выдавая себя за банковских сотрудников. Они выманивали у клиентов финучреждений личные данные, после чего опустошали их счета.
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Об это сообщает ГУНП в Одесской области.
Уточняется, что мошенники связывались с будущими жертвами по телефону. Представлялись службой безопасности банка. После обманом просили передать им коды и пароли, чтобы получить доступ к банковской карте. Таким образом у пострадавших выманили в целом порядка полумиллиона гривен.
При этом у злоумышленников даже был свой “офис” и штат “сотрудников”. Под Call-центр они оборудовали арендованное нежилое помещение. Там работало около 40 человек персонала.
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Банду разоблачили, по месту ее деятельности провели обыски. Были изъяты 12 системных блоков, мониторы к ним, гарнитура, ноутбук, роутер, регистратор, телефоны, сим-карты и доказательные наброски черновиков.
Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве. Решается вопрос о вручении подозрения.
Напомним, ранее мы сообщали, что под Харьковом нефть воровали прямо из нефтепровода.