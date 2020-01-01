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Убийство Гандзюк: суд продлил арест Мангеру

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Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, оставили под стражей до 11 сентября.
Суд продлил задержание Мангера.
Суд продлил задержание Мангера.
Телеканал 24

В Киеве суд до 11 сентября 2020 года продлил арест Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, информирует Офис генпрокурора.

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Кроме того, Киевский апелляционный суд признал законным арест Мангера на время следствия. Апелляционные жалобы оставили без удовлетворения. 

Срок ареста другого подозреваемого в организации нападения на Гандзюк продлен до 24 августа 2020 года.

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Кроме того, суд решил, что подозреваемые и их адвокаты должны ознакомиться с материалами уголовного дела до 24 июля. Этот срок установлен из-за того, что они затягивают следствие. 

Напомним, в 2018 году в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк серной кислотой. Она умерла 4 ноября. Следствие считает, что организатором нападения является глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, так как активистка разоблачала его коррупционные схемы.

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Теги: Гандзюк, Мангер
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