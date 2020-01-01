В Запорожье самосвал рухнул с обрыва: Водитель погиб

Грузовик сорвался с серпантинной дороги на шлаковом отвале ферросплавного завода.

В Заводском районе Запорожье самосвал сорвался с обрыва, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба запорожской полиции.

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Как рассказали правоохранители, водитель грузовика, 1977 года рождения, двигаясь на территории шлаковых отвалов Запорожского ферросплавного завода, изменил направление движения и допустил съезд с серпантинной дороги. В результате машина упала с высоты около 25 метров. От полученных травм водитель грузовика погиб на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, в Украине произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети. В аварии под Житомиром пострадали пятеро, включая троих детей.