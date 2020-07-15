На Херсонщине 8-летний школьник сделал 28 ложных вызовов полиции

Первые 27 вызовов для шутника обошлись без последствий, но на 28-м его поймали.

В Херсонской области полиция разоблачила “телефонного хулигана“, который почти 30 раз делал заведомо ложные вызовы полиции. Правонарушителем оказался 8-летний школьник. Об этом информирует пресс-служба херсонской полиции.

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Как рассказали правоохранители, недавно в Новокаховский отдел полиции позвонил неизвестный мальчик и попросил направить наряд полиции на берег реки Днепр в Новой Каховке. Ребенок объяснил, что старшие ребята купаются и мешают заявителю рыбачить. При выезде следственно-оперативной группы на указанный адрес там никого не было. Когда полицейские позвонили заявителю, тот пояснил, что пошутил, после чего выключил телефон.

При дальнейшей проверке полицейские выяснили, что с данного мобильного номера в период с марта по июль текущего года в полицию Херсонской области поступило 27 заведомо ложных вызовов. Ювенальные полицейские Новокаховского отдела полиции установили шутника. Им оказался восьмилетний мальчик, ученик 3-го класса одной из местных школ.

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Парень объяснил, что для развлечения звонил в полицию в присутствии других детей. Полицейские провели профилактическую беседу с малолетним хулиганом и его родителями. В отношении матери был составлен административный протокол по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях “Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей“.

Напомним, на Полтавщине мужчина позвонил в скорую и пошутил, что у него коронавирус. На “шутника“ составили административный протокол.