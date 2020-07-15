Пьяное ДТП под Киевом: Опубликовано трогательное фото погибшей семьи
В социальной сети появилось фото семьи Цуркановых - жертвы пьяного ДТП под Киевом, которое спровоцировал киевлянин Антон Желепа за рулем чужого авто марки Mercedes.
Читай также: Пьянству бой. Что ужесточат под видом борьбы с ДТП
Трогательное фото семьи опубликовал в Facebook близкий друг погибших, психолог и руководитель детской академии “Веда“ Велемир Бабич.
Сам Бабич отметил, что снимок сделан в 2018 году, когда семья Цуркановых отдыхала в лагере.
Читай также: Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе
При столкновении авто погибли отец семейства Алексей Цурканов, его жена Надежда и двое детей- 4-летняя дочка и 10-летний сын. Выжил только старший ребенок в семье - 14-летний Святослав. На фото он крайний справа.
Напомним, виновник смертельного ДТП под Киевом признался в употреблении марихуаны. Антон Желепа, по чьей вине в дорожной аварии погибли четыре человека, прямо в зале суда дал первое интервью.