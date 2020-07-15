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Пьяное ДТП под Киевом: Опубликовано трогательное фото погибшей семьи

Комментариев: 5
Фото опубликовал близкий друг семьи.
Семья Цуркановых
Семья Цуркановых
facebook.com/velemyr

В социальной сети появилось фото семьи Цуркановых - жертвы пьяного ДТП под Киевом, которое спровоцировал киевлянин Антон Желепа за рулем чужого авто марки Mercedes. 

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Трогательное фото семьи опубликовал в Facebook близкий друг погибших, психолог и руководитель детской академии “Веда“ Велемир Бабич. 

Сам Бабич отметил, что снимок сделан в 2018 году, когда семья Цуркановых отдыхала в лагере. 

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При столкновении авто погибли отец семейства Алексей Цурканов, его жена Надежда и двое детей- 4-летняя дочка и 10-летний сын. Выжил только старший ребенок  в семье - 14-летний Святослав. На фото он крайний справа.

Напомним, виновник смертельного ДТП под Киевом признался в употреблении марихуаны. Антон Желепа, по чьей вине в дорожной аварии погибли четыре человека, прямо в зале суда дал первое интервью.

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Теги: ДТП, фото, Цуркановы
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Комментариев (5)
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Вася_с_Иваново    15.07.2020, 15:15
Оценка:  +1
Вася_с_Иваново
Какая трагедия!
СерыйКыць    15.07.2020, 13:39
Оценка:  +5
СерыйКыць
Земля вам пухом,Люди.Скорблю.(((((
Woodbrother    15.07.2020, 14:50
Оценка:  -2
Woodbrother
Ты тут уже наскорбил на вечное горение в аду.
Woodbrother    15.07.2020, 14:51
Оценка:  -2
Woodbrother
Особенно за последний год.
Вася_с_Иваново    15.07.2020, 15:18
Оценка:  +1
Вася_с_Иваново
И даже тут ты ( нечисть нацисткая ) гадишь.
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