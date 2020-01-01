Рада передумала укрупнять районы в областях

С повестки дня парламента убрали проект постановления о перекройке областей на районном уровне.

Верховная Рада сняла с повестки дня в среду, 15 июля, проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов". С таким предложением выступил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания парламента, пишет "Громадське".

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Как рассказал народный депутат Виталий Безгин, этот проект постановления может быть повторно внесен с изменениями для рассмотрения в четверг, 16 июля.

Мы знаем, что есть определенный общественный резонанс и возмущение. Есть идея, что сейчас мы этот вопрос снимем с голосования, еще раз изучим те кейсы, по которым граждане протестуют и затем завтра перевнесем, - рассказал Безгин.

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По его словам, самым сложным аспектом укрупнения районов является их количество и конфигурация в Хмельницкой области, есть ряд предложений по созданию шестого района Винницкой области, еще одного горного района Ивано-Франковской области, и вопрос о конфигурации трех районов Киевской области.

Безгин назвал два ключевых фактора методики по формированию нового районирования: это численность населения в 150 000 человек и удаленность от райцентра не более 60 км.

Напомним, 12 июня Кабмин утвердил проект укрупнения районов. Вместо нынешних 490 районов области Украины поделят на 129 районов.