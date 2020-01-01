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Укрзализныця назвала условия полного возобновления пассажирских перевозок

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УЗ рассказала, при каких условиях возобновят пассажирские перевозки.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
УЗ

В Укрзализныци заявили, что полное возобновление железнодорожных пассажирских перевозок зависит от эпидемической ситуации. Кроме того, это решений также зависит от местных органов власти.

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Об этом заявил и.о. главы Укрзализныци Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

Чиновник отметил, что сегодня уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных.

Через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов, - сказал он.

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Юрик также отметил, что все пассажиры должны соблюдать противоэпидемические меры, так как от этого зависит восстановление перевозок.

Напомним, Укрзализныця запускает 40 поездов. Из них 36 поездов возобновят движение по Юго-Западной железной дороге, еще четыре - по Приднепровской железной дороге.

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Теги: УЗ, поезда, карантин
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