Боевики вернули тело бойца, который погиб 13 июля

Именно его должны были эвакуировать, когда боевики обстреляли военных медиков и убили одного из них.

Боевики передали Украине тело украинского военнослужащего, погибшего в зоне ООС в понедельник. Об этом информирует пресс-служба Штаба ООС.

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“Сегодня, 15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево“, - говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего героя.

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Напомним, 13 июля возле Зайцево Донецкой области на мине подорвался украинский военнослужащий. Вечером того же дня должна была состояться эвакуация его тела с передовой, в связи с чем была достигнута договоренность с боевиками о режиме тишины на время эвакуации.

Однако прибывшая на место эвакуационная группа попала в засаду и была обстреляна из гранатометов и стрелкового оружия. В результате погибли военный медик и еще один солдат.

Позднее стало известно, что боевики похитили с передовой тело солдата, подорвавшегося на мине 13 июля.