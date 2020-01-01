Жертвы насильственных преступлений получат компенсацию из бюджета

Кабмин утвердил проект закона о компенсациях для жертв преступлений. Теперь его должна рассмотреть Верховная Рада.

Кабмин утвердил проект закона о денежной компенсации для жертв насильственных преступлений. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Читай также: Министр юстиции: Карантин ввели на грани закона

“Сейчас все, кто пострадал в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников), законом надлежащим образом не защищены. Насильственное преступление ломает жизнь человека. Мало того, что человеку преступником нанесен ущерб, дальше приходится ей тратить время и деньги на лечение, похороны, ходить на допросы и заседания суда“, - отметил министр.

Малюська подчеркнул, что получать хоть какую-то компенсацию от преступника крайне неприятно, долго и часто практически нереально. Именно поэтому возникла необходимость во внедрении механизма возмещения вреда потерпевшим от насильственных преступлений.

Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, получать компенсацию от государства. Выплаты будут осуществляться тем, кому преступлением причинены тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, к которым было применено физическое или психологическое насилие, - рассказал глава Минюста.

Читай также: Через два года в колониях Украины не будет пыток - Малюська

В проекте закона, который будет подан Кабмином в парламент, устанавливаться размер минимально возможного платежа – 40% прожиточного минимума. Фактические размеры компенсационных платежей будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.

Выплачивать компенсацию будут региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. После проведения выплат государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.

Читай также: В Минюсте рассказали о компенсации тем, кто незаконно был помещен в СИЗО

Кроме того, каждый, кто совершил какое-либо преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного жертвам насильственных уголовных преступлений.

Кстати, своей инициативой мы не придумываем велосипед. Создание фонда работает в странах ЕС и предусмотрено Европейской конвенцией о компенсации ущерба жертвам насильственных преступлений 1983 года, - подчеркнул министр.

Напомним, Малюська рассказал, куда пошли деньги с VIP-камер. Глава министерства юстиции показал фото обновленных камер.