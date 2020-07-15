СБУ за полгода предотвратила 3 теракта

Сотрудники СБУ задержали десятки боевиков и агентов иностранных спецслужб.

В I полугодии 2020 года Служба безопасности Украины предотвратила 3 теракта и задержала четверых человек, причастных к их подготовке. Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов.

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За первые шесть месяцев 2020 года украинские суды вынесли 53 приговора лицам, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины. Кроме того, вынесено 28 судебных приговоров лицам, виновным в терроризме.

СБУ за отчетный период смогла в своих рядах разоблачить предателя генерал-майора Валерия Шайтанова. Следствие подозревает, что он является агентом ФСБ.

Еще один крупный успех украинских спецслужб – арест руководителя и участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию про украинские военные объекты и бойцов ООС.

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Несколько лиц было осуждено к лишению свободы на разные сроки за шпионскую деятельность, за государственную измену и за участие в террористической организации.

Сотрудники СБУ в I полугодии 2020 года раскрыли несколько фактов злоупотреблений служебными полномочиями, которые привели к убыткам государства в размере 920 млн. грн.



Ранее стало известно, что в Киеве убили следователя СБУ, расследовавшего уголовные дела о госизменах. Убитым оказался Роман Закладный.