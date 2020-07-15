Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ за полгода предотвратила 3 теракта

Комментариев: 3
Сотрудники СБУ задержали десятки боевиков и агентов иностранных спецслужб.
СБУ предотвратила 3 теракта.
СБУ предотвратила 3 теракта.
ssu.gov.ua

В I полугодии 2020 года Служба безопасности Украины предотвратила 3 теракта и задержала четверых человек, причастных к их подготовке. Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов.

Читай также: СБУ рассказала о типичных схемах мошенников в интернете

За первые шесть месяцев 2020 года украинские суды вынесли 53 приговора лицам, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины. Кроме того, вынесено 28 судебных приговоров лицам, виновным в терроризме.

СБУ за отчетный период смогла в своих рядах разоблачить предателя генерал-майора Валерия Шайтанова. Следствие подозревает, что он является агентом ФСБ.

Еще один крупный успех украинских спецслужб – арест руководителя и участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию про украинские военные объекты и бойцов ООС.

Читай также: СБУ подтвердила задержание автора “пленок Ермака“

Несколько лиц было осуждено к лишению свободы на разные сроки за шпионскую деятельность, за государственную измену и за участие в террористической организации.

Сотрудники СБУ в I полугодии 2020 года раскрыли несколько фактов злоупотреблений служебными полномочиями, которые привели к убыткам государства в размере 920 млн. грн.

Ранее стало известно, что в Киеве убили следователя СБУ, расследовавшего уголовные дела о госизменах. Убитым оказался Роман Закладный.

Поделись:
Теги: СБУ, Баканов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
hcr    15.07.2020, 16:43
Оценка:  0
hcr
А за основную работу чё не отчитались, за крышевание УкрСпирта?
СерыйКыць    15.07.2020, 15:53
Оценка:  -1
СерыйКыць
Сами затевают-сами"предотвращают& quot;...Потеха!
colavova    15.07.2020, 16:17
Оценка:  -2
colavova
затевают вот это вот...вот это вот затевают...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь