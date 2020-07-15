Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленского могут оштрафовать на 1700 за ошибку в декларации

Комментариев: 2
Президент может быть оштрафован.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента

НАПК составило два протокола о непредоставлении данных о существенных изменениях в имущественном состоянии на президента Украины Владимира Зеленского. Все материалы переданы в суд еще на прошлой неделе.

Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на комментарий ведомства.

Протоколы направлены в суд, - сообщили в НАПК.

Читай также: В МВФ рассказали детали переговоров с Зеленским

При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно суде будут рассмотрены материалы. 

Отмечается, что после вступления в должность президента Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Поскольку общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов, данные об операции должны были быть включены в декларацию. Но Зеленский забыл об этом.

Читай также: Зеленский обсудил с МВФ назначение главы НБУ

Президенту вручили два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП). Зеленскому грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Напомним, Зеленский сделал жесткое заявление об убийстве военного медика в ООС. В разговоре с распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой президент назвал критерии выбора кандидатуры и отметил, что решение принимает исключительно в интересах народа Украины.

Поделись:
Теги: НАПК, Зеленский, штраф
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Noblesse_obliger    15.07.2020, 15:34
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Вы это серьёзно??? ДЕБИЛЫ,мля!!!
lusyika    15.07.2020, 15:31
Оценка:  +2
lusyika
Гаплик....налякали мишку, насцяли в нірку!!! На міліони купив і штраф на 1700 - 95 кагал рулить!!!!!1
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь