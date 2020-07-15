Зеленского могут оштрафовать на 1700 за ошибку в декларации
НАПК составило два протокола о непредоставлении данных о существенных изменениях в имущественном состоянии на президента Украины Владимира Зеленского. Все материалы переданы в суд еще на прошлой неделе.
Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на комментарий ведомства.
Протоколы направлены в суд, - сообщили в НАПК.
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При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно суде будут рассмотрены материалы.
Отмечается, что после вступления в должность президента Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Поскольку общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов, данные об операции должны были быть включены в декларацию. Но Зеленский забыл об этом.
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Президенту вручили два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП). Зеленскому грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.
Напомним, Зеленский сделал жесткое заявление об убийстве военного медика в ООС. В разговоре с распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой президент назвал критерии выбора кандидатуры и отметил, что решение принимает исключительно в интересах народа Украины.