Зеленского могут оштрафовать на 1700 за ошибку в декларации

Президент может быть оштрафован.

НАПК составило два протокола о непредоставлении данных о существенных изменениях в имущественном состоянии на президента Украины Владимира Зеленского. Все материалы переданы в суд еще на прошлой неделе.

Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на комментарий ведомства.

Протоколы направлены в суд, - сообщили в НАПК.

Читай также: В МВФ рассказали детали переговоров с Зеленским

При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно суде будут рассмотрены материалы.

Отмечается, что после вступления в должность президента Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Поскольку общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов, данные об операции должны были быть включены в декларацию. Но Зеленский забыл об этом.

Читай также: Зеленский обсудил с МВФ назначение главы НБУ

Президенту вручили два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП). Зеленскому грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Напомним, Зеленский сделал жесткое заявление об убийстве военного медика в ООС. В разговоре с распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой президент назвал критерии выбора кандидатуры и отметил, что решение принимает исключительно в интересах народа Украины.