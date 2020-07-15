На зарплаты медикам дали денег: На сколько поднимут и когда

С сентября медработников ждет увеличение пособий от государства.

По данным главы МОЗ, зарплаты вырастут с 1 сентября kmu.gov.ua

Из фонда коронавируса в среду, 15 июля, распределяли средства. В том числе выделили деньги для повышения зарплат медикам.

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Об этом стало известно во время брифинга после заседания парламента.

В целом выделили 7,4 млрд грн. Их должно хватить, чтобы поднять зарплаты работникам медицинской сферы, как минимум, на 25%.

Так, на 3,5 тыс. грн вырастет зарплата у врача, на 2,5 тыс. у персонала среднего звена и примерно на 1250 грн. у младших сотрудников.

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Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, при расчетах принимали во внимание данные Центра медицинской статистики. Средства МОЗ получит безвозвратно.

Как уточнил Степанов, увеличения зарплат медикам стоит ждать с 1 сентября нынешнего года.

Как известно, в июне премьер Денис Шмыгаль пообещал работникам медицины повышение пособий. Тогда речь шла об увеличении на 75% врачебных зарплат и, по меньшей мере, на 25% пособий медсестер.

Напомним, ранее мы писали, что Киев поставил абсолютный рекорд по числу новых больных за сутки.



