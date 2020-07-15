У ведущей ТСН в прямом эфире выпал зуб: реакция женщины удивила

Появилось видео курьезного момента.

Ведущая новостей ТСН Маричка Падалко оказалась в центре весьма курьезной ситуации - в прямом эфире у нее выпал передний зуб.

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Видео курьезного момент появилось в Instagram пользователя Ekulka.

Несмотря на неловкий момент, Маричка поразила профессиональной выдержкой - она спрятала выпавший зуб и продолжила вести новости.

Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась, - написал блогер.

Напомним, в Австралии министр оконфузился с маской. Выступая с призывом носить защитные маски, австралийский министр оконфузился в прямом эфире местного телеканала.