У ведущей ТСН в прямом эфире выпал зуб: реакция женщины удивила
Появилось видео курьезного момента.
Ведущая новостей ТСН Маричка Падалко оказалась в центре весьма курьезной ситуации - в прямом эфире у нее выпал передний зуб.
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Видео курьезного момент появилось в Instagram пользователя Ekulka.
Несмотря на неловкий момент, Маричка поразила профессиональной выдержкой - она спрятала выпавший зуб и продолжила вести новости.
Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась, - написал блогер.
Напомним, в Австралии министр оконфузился с маской. Выступая с призывом носить защитные маски, австралийский министр оконфузился в прямом эфире местного телеканала.