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У ведущей ТСН в прямом эфире выпал зуб: реакция женщины удивила

Комментариев: 3
Появилось видео курьезного момента.
Маричка Падалко
Маричка Падалко
скрин

Ведущая новостей ТСН Маричка Падалко оказалась в центре весьма курьезной ситуации - в прямом эфире у нее выпал передний зуб. 

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Видео курьезного момент появилось в Instagram пользователя Ekulka.

Несмотря на неловкий момент, Маричка поразила профессиональной выдержкой - она спрятала выпавший зуб и продолжила вести новости. 

Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась, - написал блогер.

Напомним, в Австралии министр оконфузился с маской. Выступая с призывом носить защитные маски, австралийский министр оконфузился в прямом эфире местного телеканала.

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Теги: Падалко, зуб, курьез
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Комментариев (3)
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СерыйКыць    15.07.2020, 16:41
Оценка:  -1
СерыйКыць
Разваливается на глазах бабушка Маричка как последняя Падалька...
alex-zol    15.07.2020, 16:24
Оценка:  -1
alex-zol
Меньше бы врала на говноканале, не вылетел бы))))))))))))))))))))))
Lyonya-Space    15.07.2020, 16:29
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Меньше бы ты здесь песдел - дети здоровее будут.
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