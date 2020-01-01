Можно лететь: Кабмин убрал Египет из "красной" зоны

Украинцам, вернувшимся из Египта или Албании, не нужно больше находиться на обсервации или делать тест на COVID-19.

Согласно новому постановлению Кабмина, теперь украинцам, вернувшимся из Египта или Албании, не нужно находиться 14 дней на обсервации или делать тест на COVID-19. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Криклий недвусмысленно дал понять, что вскоре аналогичное решение украинский Кабмин может принять и в отношении других стран, в которых любят отдыхать украинцы.

До сих пор Египет входил в страны так называемой “красной“ зоны. Это государства, где количество активных случаев COVID-19 превышает 40 на 100 тысяч населения. Люди, прибывающие из этих стран, должны обязательно проходить обсервацию и сдавать тесты на коронавирус. Украинцам, которые возвращаются из государств “зеленой“ зоны, это не нужно.

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Следует отметить, что до сих пор в “красную“ зону входит Черногория. Пока там ситуация с коронавирусом не очень хорошая, считает МОЗ.

Напомним, что в начале пандемии COVID-19 нескольких украинских туристов в Египте запрели в отелях. Так им устроили карантин.