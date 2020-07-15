РФ изменила правила въезда в Крым: нужно иметь результат ПЦР-теста

Оккупационная администрация ввела новые правила посещения украинского полуострова.

Оккупационная администрация Крыма с 15 июля заменила двухнедельную обсервацию предъявлением справки об отрицательном тесте на коронавирус для всех лиц, въезжающих на полуостров. Об этом информирует Офис омбудсмена Украины.

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“Обращаем ваше внимание, что с 15 июля 2020 года оккупационной администрацией РФ, действующей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, отменено прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова“, - говорится в сообщении.

Для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР.

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Отмечается, что тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

В случае отсутствия такого документа, граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. А в случае положительного теста на COVID-19 лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства.

Подчеркивается, что изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что отношения с Украиной испортились не из-за Крыма. Путин уверен, что Украина не обиделась на российскую агрессию.