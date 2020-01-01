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Запад снова накроют грозы: какой будет погода 16 июня

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Синоптики уточнили, какой будет погода сегодня.
Погода 16 июля
Погода 16 июля
meteo.gov.ua

В четверг, 16 июля, в Украине будет умеренно тепло, но местами вероятны грозы и шквальный ветер.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны 16 июля ожидаются дожди с грозами. Воздух прогреется до +25 градусов. Ночью будет тепло - до +14 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают довольно жаркий день без осадков. На улице +21…+27, а ночью - до +15. 

Южным регионам будет жарко. Температура воздуха от +26…+29 градусов. Ночью на улице будет до +17.

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В северной части страны сегодня будет сухо и облачно. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +22…+25 градусов, а ночью - до +13 градусов. 

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +23…+26 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +15 градусов. 

В Киеве 16 июля воздух прогреется до +26 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +15 градусов. Осадков не обещают.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. Спасатели сообщают об опасности.

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Теги: погода
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