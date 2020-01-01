С 1 сентября заплаты врачей увеличатся на 3500 грн – Степанов

Зарплата врачей увеличится на 3500 грн, среднего медицинского персонала – на 2500 грн, а младшего технического персонала – на 1250 грн.

С 1 сентября 2020 года зарплаты украинских врачей и медицинских работников существенно увеличатся. Соответствующее постановление 15 июля принял Кабмин Украины. Об этом сообщает глава МОЗ Максим Степанов.

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Зарплата врачей с 1 сентября в среднем увеличится на 3500 грн, среднего медперсонала – примерно на 2500 грн, а младшего технического персонала – примерно на 1250 грн.

Нужно отметить, что инициатива увеличения зарплат украинским медикам исходила от Министерства охраны здоровья. Кабмин её поддержал, после того, как были найдены для этого финансовые ресурсы.

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По словам Степанова, зарплата медиков должна быть на высоком уровне. К этому стремится МСОЗ.

Ранее глава МОЗ заявил, что в Украине минимальная зарплата врача должна быть до 25000 грн. В этом случае пациенты смогут рассчитывать на качественное лечение.