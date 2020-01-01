В СБУ похвастались разоблачением интернет-провокаторов

Злоумышленники занимались антиукраинской пропагандой в интернете.

Служба безопасности Украины разоблачила агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни и поддержку сепаратизма. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По предварительным данным следствия, житель Черкасс, который ранее за свою творческую деятельность стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существования одной из украинских конфессий. Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой “Л/ДНР“.

Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и флэш-накопители с доказательствами противоправной деятельности.

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По заключению экспертизы изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

На Житомирщине Коростышевский районный суд приговорил местную интернет-агитаторшу, которую СБУ разоблачила на агитации к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни.

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Следователи украинской спецслужбы установили, что публичные деструктивные сообщения распространяла жительница Коростышева. Свои призывы она размещала на персональной странице в одной из социальных сетей.

Решением суда фигурантку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения – удалены.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что за полгода предотвратили 3 теракта. Также сотрудники СБУ задержали десятки боевиков и агентов иностранных спецслужб.