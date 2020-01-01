15 июля сепаратисты шесть раз нарушили режим тишины
15 июля сепаратисты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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Противник дважды в районе Марьинки нарушал режим тишины, открывая огонь из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Талаковку обстреляли из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также сепаратисты сегодня, 15 июля, обстреляли Гнутово. Там они вели огонь из противотанковых пусковых установок и стрелкового оружия. В районе Новолуганского боевики использовали БМП. Вели активный огонь из крупнокалиберных пулеметов.
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ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить своих солдат. Украинские военные вели огонь из вооружения, которое не противоречит Минским соглашениям.
По данным пресс-службы ООС, в результате вражеских обстрелов украинские солдаты не пострадали.
Напомним, что на Донбассе обстановка обострилась в начале июля. Тогда за несколько часов противник 12 раз обстрелял позиции ВСУ.