15 июля сепаратисты шесть раз нарушили режим тишины

Враг вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Никто из украинских солдат не пострадал.

Сепаратисты шесть раз нарушили режим тишины facebook.com/pg/pressjfo.news

15 июля сепаратисты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Противник дважды в районе Марьинки нарушал режим тишины, открывая огонь из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Талаковку обстреляли из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также сепаратисты сегодня, 15 июля, обстреляли Гнутово. Там они вели огонь из противотанковых пусковых установок и стрелкового оружия. В районе Новолуганского боевики использовали БМП. Вели активный огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить своих солдат. Украинские военные вели огонь из вооружения, которое не противоречит Минским соглашениям.

По данным пресс-службы ООС, в результате вражеских обстрелов украинские солдаты не пострадали.

Напомним, что на Донбассе обстановка обострилась в начале июля. Тогда за несколько часов противник 12 раз обстрелял позиции ВСУ.