В Виннице женщина рожала под стенами роддома, закрытого из-за COVID

Женщину не предупредили, что роддом закрыт на дезинфекцию.

Жительнице Винницы Елене Бабич пришлось рожать ребенка на строительном столе рядом с роддомом, который оказался закрыт на дезинфекцию в связи с выявленным там случаем коронавируса. Курировавший беременность врач заранее не предупредил женщину о закрытии роддома, сообщает винницкий “33-й канал“.

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Для Алены Бабич это была уже третья беременность. Схватки у женщины начались почти за 2 недели до предполагаемой даты родов. Муж отвез ее в роддом, но оказалось, что двери медучреждения закрыты.

Рядом ни души, я кричу: “Люди, помогите, рожаю“. Тишина. Тогда к мужу: “Принимай ребенка“. Он бросился ко мне. У здания родильного как раз находился стол для строительных работ, там я и разместилась, - говорит Елена.

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Как рассказала женщина, без помощи мужа роды могли бы закончиться смертью ребенка. Минут через 10 после появления младенца к Алене вышли сотрудники роддома, которые отвезли ее на каталке внутрь и оказали помощь. Пуповину перерезали уже в помещении роддома.

Ребенок здоров, и это самое главное. Почему-то многие нас осуждают, но мы действительно не знали о закрытии роддома из-за ковида, новости не было возможности читать. Мы уже не хотим никаких разборок, не станем писать никаких жалоб и судиться. Потому что в состоянии шока ничего не фиксировали, и доказательств на руках нету, - говорит Елена.

Напомним, в Винницкой области коронавирусом массово заболели медики и дети. Вспышка выявлена в медицинском центре, интернате и гимназии.