В Одессе инспектор ювенальной полиции изнасиловал школьницу – ГБР

Полицейский надругался над девочкой, которую по долгу службы должен был защищать.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в Одессе. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Следствием установлено, что несовершеннолетняя девушка познакомилась с подозреваемым в конце января 2020 года, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.

11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта.

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Через несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, под Николаевом мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей знакомой. Воспользовавшись тем, что мать на работе, мужчина решил надругаться над ее малолетней дочерью.