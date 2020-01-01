В Днепре бандит предложил полицейскому 130 тыс. грн взятки

Главарь банды хотел, чтобы полицейский "закрыл глаза" на его преступную деятельность.

В Днепропетровской области главарь банды предложил полицейскому 130 000 грн взятки, но был задержан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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35-летний житель Днепропетровской области попросил заместителя начальника отдела областной полиции “закрыть глаза“ на деятельность его преступного сообщества. Главарь банды хотел дать полицейскому за это 130 000 грн.

Офицер полиции сделал вид, что согласен с предложением бандита, но поставил об этом случае в известность свое руководство. Было решено взять преступника в момент передачи денег, чтобы получить доказательства для суда.

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Главаря банды арестовали, когда он передавал офицеру полиции часть взятки - 100 000 грн. Вещественные доказательства изъяты.

Ранее в Черкассах одного из руководителей патрульной полиции заподозрили в том, что он вымогал со своего подчиненного взятку. Взамен полицейский чиновник обещал не привлекать его к дисциплинарной ответственности.