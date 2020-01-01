В Одессе с затонувшего танкера Delfi в море снова утекла нефть

Утечку ликвидировали силами судовладельца.

Танкер до сих пор лежит возле берега delo.ua

В Одессе с затонувшего танкера “DELFI“ 15 июля в море снова утекли нефтепродукты. Загрязнение уже локализовали силами судовладельца. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта.

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Там отметили, что работники администрации порта вместе с инспекторами Государственной экологической инспекции в Одесской области 15 июля зафиксировали небольшое пятно у судна. Инспекторы отобрали пробы в районе танкера и составили соответствующий акт.

Чтобы локализовать пятно, представитель судовладельца обработал поверхность воды сорбентом и зафиксировал и закрепил боновое заграждение.

Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, вследствие неблагоприятных метеорологических условий на протяжении прошлых суток (наблюдались мощные порывы ветра), - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Одесская Госэкоинспекция назвала сумму убытков от аварии танкера Delfi. Уровень загрязнения воды нефтепродуктами из-за крушения танкера Delfi превысил допустимую норму в 157 раз.