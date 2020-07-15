Онлайн-мошенники обманули украинцев на четыре миллиона

Аферисты в социальных сетях и на сайтах объявлений размещали информацию по продаже несуществующих товаров.

Правоохранителями установлены и пойманы онлайн-мошенники, которые обманули около 500 граждан более чем на 4 миллиона гривен. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины в среду, 15 июля.

"Сотрудники киберполиции совместно со следственными подразделениями Нацполиции, под процессуальным руководством органов прокуратуры, разоблачили 49 человек, причастных к мошенничеству. Разоблачение состоялось в ходе оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление незаконных call-центров и онлайн-мошенников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти во всех регионах Украины киберполиция установила лиц, которые в социальных сетях и на сайтах объявлений размещали информацию по продаже несуществующих товаров и услуг. В частности, злоумышленники "продавали" одежду, обувь, бытовую технику, мебель, животных и тому подобное.

Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины.

"Аналогичные преступления разоблачили в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях. Там правонарушители для своих махинаций создавали собственные вебсайты и требовали полную предоплату за товары и услуги. После получения денег мошенники исчезали", - уточняется в сообщении.

Также в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях полицейские разоблачили незаконную деятельность call-центров.

Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись работниками службы безопасности банков и выманивали информацию о реквизитах банковских карточек. А на Ивано-Франковщине мужчина выдавал себя за полицейского и требовал деньги у людей за непривлечение к ответственности их родственников, которые якобы совершили преступление, отмечается в сообщении.

Кроме этого, как уточняется, в Закарпатской и Харьковской областях киберполицейские разоблачили лиц, которые нелегально оформляли онлайн-кредиты на граждан.

"В Киеве, на Волыни и Винницкой киберполиции прекратила деятельность незаконных организаций, которые под видом инвестирования в прибыльные проекты присвоили деньги вкладчиков", - отметили в ведомстве.

Установлено 49 человек, причастных к указанным онлайн-мошенничествам. Из этого количества 30 фигурантам уже объявлено о подозрении. Десять злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, еще в мае киберполиция заблокировала 10 тысяч ссылок "коронавирусных мошенников".

Еще сообащлось, как киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые в условиях пандемии коронавируса обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 млн гривен.

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