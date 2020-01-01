На Волыни и Закарпатье сняли ряд ограничений

В регионе восстановлены перевозки межобластного, междугородного и пригородного сообщения.Также разрешена работа детсадов.

В Волынской области смягчили ряд карантинных ограничений - возобновили межобластные перевозки, работу детских садов, продлили время работы заведений. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации в среду, 15 июля.

Решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В частности, разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугородного, пригородного сообщения и посещение дошкольных учреждений. Кроме того, отменено ограничение по работе средств размещения (базы отдыха, санатории и т.д.)", - сообщили в ОГА.

Также продлили время работы для развлекательных заведений, кинотеатров, ресторанов, кафе и баров с 7:00 до 23:00.

Как отметили в ОГА, такое решение было принято в связи с тенденцией к снижению заболеваемости.

"Так, показатель динамики случаев инфицирования… на сегодня составляет минус 22,6% (при рекомендуемом не более + 10%). Количество заражений за последнюю неделю уменьшилась на 30%. Средний показатель заболеваемости в области уменьшился до 28,3 на 100 тысяч населения", - сообщил главный санврач области Наталия Янко.

Также часть ограничений сняли в Закарпатской области. Там разрешили принимать посетителей заведений общепита внутри. Еще ресторанам и кафе разрешили работать до 23:00.

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