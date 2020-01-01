Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Волыни и Закарпатье сняли ряд ограничений

Комментариев: 0
В регионе восстановлены перевозки межобластного, междугородного и пригородного сообщения.Также разрешена работа детсадов.
Ослабить ограничения позволила эпидемиологическая ситуация
Ослабить ограничения позволила эпидемиологическая ситуация
 
В Волынской области смягчили ряд карантинных ограничений - возобновили межобластные перевозки, работу детских садов, продлили время работы заведений. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации в среду, 15 июля.
 
Решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
 
"В частности, разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугородного, пригородного сообщения и посещение дошкольных учреждений. Кроме того, отменено ограничение по работе средств размещения (базы отдыха, санатории и т.д.)", - сообщили в ОГА.
 
Также продлили время работы для развлекательных заведений, кинотеатров, ресторанов, кафе и баров с 7:00 до 23:00.
 
Как отметили в ОГА, такое решение было принято в связи с тенденцией к снижению заболеваемости.
 
"Так, показатель динамики случаев инфицирования… на сегодня составляет минус 22,6% (при рекомендуемом не более + 10%). Количество заражений за последнюю неделю уменьшилась на 30%. Средний показатель заболеваемости в области уменьшился до 28,3 на 100 тысяч населения", - сообщил главный санврач области Наталия Янко.
 
Также часть ограничений сняли в Закарпатской области. Там разрешили принимать посетителей заведений общепита внутри. Еще ресторанам и кафе разрешили работать до 23:00.
 
Как сообщалось, карантинные мероприятия в Волынской области усилили с 3 июля в районах массового отдыха.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: карантин, Волынская область, ограничение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь