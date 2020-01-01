Привет, казино. Приватизация гостиницы Днепр

Отель Днепр, который ранее пребывал в государственной собственности, 15 июля продали на открвтом аукционе за 40 миллионов долларов.

Большая приватизация, которую так давно и неоднократно объявляли в Украине, наконец-то принесла первые плоды. С молотка ушел первый объект – отель Днепр в центре Киева.

Говорили, что к нему присматривалась сама Пэрис Хилтон. В итоге цена перевалила за миллиард гривен.

Корреспондент.net разбирался в подробностях сделки.

Все прозрачно

Фонд госимущества провел аукцион по продаже гостиницы открыто, он транслировался на YouTube-канале ProZorro.Продажи. В торгах приняли участие 29 компаний.

Стартовая цена составляла 80,92 миллиона гривен. Цена со старта выросла в 9 раз. В первом же туре предлагали уже 711 миллионов гривен. В итоге отель продали за 1 миллиард 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны.

За что деньги

Отель Днепр расположен в самом центре Киева — на Европейской площади и является очень привлекательным активом для инвесторов, признает президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов.

Общая площадь - 12 829 квадратных метров. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаж и подвал. Также у отеля есть гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО Днепр на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

После завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

У инвестора есть 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты аукциона отменяются.

Ключевые постприватизационные условия:

- сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

- погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

- сохранение в названии слова Дніпро (Dnipro).

Кто купил

Покупателем отеля стал ООО Смартленд. Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области в 2013 году, руководитель - Терещук Максим Николаевич.

Согласно реестру, размер уставного капитала компании - 11 302 000,00 гривен.

Виды деятельности ООО Смартленд: основной - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, другие: складское хозяйство, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта, деятельность в сфере права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Основатели компании - Максим Терещук (17,71%, размер взноса в уставный фонд - 2 млн грн) и ООО АЙС ТАУН (82,28%, размер взноса в уставный фонд - 9,3 млн грн).

Конечный бенефициар - ООО АЙС ТАУН, основатель - Игунин Алексей Александрович.

Основний вид деятельности ООО АЙС ТАУН - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Почему так дорого

Продаже гостиницы сильно помогло принятие Радой закона о легализации азартных игр. Теперь казино можно будет размещать в элитных отелях. И, наверняка, несколько этажей в Днепре новый инвестор отведет как раз под казино.

“Реальная цена отеля в таком состоянии и в таком месте, как Дніпро составляет порядка 15 миллионов долларов. Это порядка 400 миллионов гривен. Для его ремонта и полноценного запуска необходимо около 10 миллионов долларов. Итого 25 миллионов долларов и отель можно использовать. После ремонта и переделки отель будет иметь 5 звезд. Окупаемость этого отеля, составит порядка 10 лет. Для крупного бизнеса - это долго. Но теперь есть лёгкий и простой способ сократить срок окупаемости до 5 лет. Эту возможность даёт открытие казино в отеле. Так что с уверенностью можно сказать, что в отеле будет огромное казино на несколько этажей. Сейчас в отеле 186 номеров, а в условиях продажи есть условие, что должно быть не менее 100 номеров”, - отмечает экс-депутат Рады Борислав Береза.

Раньше финансовые показатели гостиницы не радовали. При выручке в 2018 году в размере 58,69 млн гривен, ее чистая прибыль составила всего 130 тысяч гривен.

В гостинице эксплуатировался весь номерной фонд и все переговорные комнаты, рассказывала ее директор Элина Сапожкова.

“Отель нуждается в финансировании и обновлении. По крайней мере, капитальный ремонт проводился достаточно поверхностный. Для того, чтобы гостиница приносила больше прибыли нужно вложить деньги. Сколько вложений нужно будет в отель — зависит от решения инвестора, что именно он выберет: провести капитальный ремонт и реконструкцию, либо же по сути построить гостиницу заново”, — отмечала Сапожкова.

“В отеле Днипро можно разместить казино, что позволит ему занять свою нишу и привлечь постояльцев”, — уверен президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов.