Привет, казино. Приватизация гостиницы Днепр
Большая приватизация, которую так давно и неоднократно объявляли в Украине, наконец-то принесла первые плоды. С молотка ушел первый объект – отель Днепр в центре Киева.
Говорили, что к нему присматривалась сама Пэрис Хилтон. В итоге цена перевалила за миллиард гривен.
Корреспондент.net разбирался в подробностях сделки.
Все прозрачно
Фонд госимущества провел аукцион по продаже гостиницы открыто, он транслировался на YouTube-канале ProZorro.Продажи. В торгах приняли участие 29 компаний.
Стартовая цена составляла 80,92 миллиона гривен. Цена со старта выросла в 9 раз. В первом же туре предлагали уже 711 миллионов гривен. В итоге отель продали за 1 миллиард 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны.
За что деньги
Отель Днепр расположен в самом центре Киева — на Европейской площади и является очень привлекательным активом для инвесторов, признает президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов.
Общая площадь - 12 829 квадратных метров. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаж и подвал. Также у отеля есть гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО Днепр на праве постоянного пользования.
В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.
После завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.
У инвестора есть 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты аукциона отменяются.
Ключевые постприватизационные условия:
- сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;
- погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;
- сохранение в названии слова Дніпро (Dnipro).
Кто купил
Покупателем отеля стал ООО Смартленд. Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области в 2013 году, руководитель - Терещук Максим Николаевич.
Согласно реестру, размер уставного капитала компании - 11 302 000,00 гривен.
Виды деятельности ООО Смартленд: основной - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, другие: складское хозяйство, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта, деятельность в сфере права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Основатели компании - Максим Терещук (17,71%, размер взноса в уставный фонд - 2 млн грн) и ООО АЙС ТАУН (82,28%, размер взноса в уставный фонд - 9,3 млн грн).
Конечный бенефициар - ООО АЙС ТАУН, основатель - Игунин Алексей Александрович.
Основний вид деятельности ООО АЙС ТАУН - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
Почему так дорого
Продаже гостиницы сильно помогло принятие Радой закона о легализации азартных игр. Теперь казино можно будет размещать в элитных отелях. И, наверняка, несколько этажей в Днепре новый инвестор отведет как раз под казино.
“Реальная цена отеля в таком состоянии и в таком месте, как Дніпро составляет порядка 15 миллионов долларов. Это порядка 400 миллионов гривен. Для его ремонта и полноценного запуска необходимо около 10 миллионов долларов. Итого 25 миллионов долларов и отель можно использовать. После ремонта и переделки отель будет иметь 5 звезд. Окупаемость этого отеля, составит порядка 10 лет. Для крупного бизнеса - это долго. Но теперь есть лёгкий и простой способ сократить срок окупаемости до 5 лет. Эту возможность даёт открытие казино в отеле. Так что с уверенностью можно сказать, что в отеле будет огромное казино на несколько этажей. Сейчас в отеле 186 номеров, а в условиях продажи есть условие, что должно быть не менее 100 номеров”, - отмечает экс-депутат Рады Борислав Береза.
Раньше финансовые показатели гостиницы не радовали. При выручке в 2018 году в размере 58,69 млн гривен, ее чистая прибыль составила всего 130 тысяч гривен.
В гостинице эксплуатировался весь номерной фонд и все переговорные комнаты, рассказывала ее директор Элина Сапожкова.
“Отель нуждается в финансировании и обновлении. По крайней мере, капитальный ремонт проводился достаточно поверхностный. Для того, чтобы гостиница приносила больше прибыли нужно вложить деньги. Сколько вложений нужно будет в отель — зависит от решения инвестора, что именно он выберет: провести капитальный ремонт и реконструкцию, либо же по сути построить гостиницу заново”, — отмечала Сапожкова.
“В отеле Днипро можно разместить казино, что позволит ему занять свою нишу и привлечь постояльцев”, — уверен президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов.