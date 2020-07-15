Телеведущая прокомментировала курьез с выпавшим во время эфира зубом

Маричка Падалко подтвердила, что у нее во время эфира выпал передний зуб и рассказала, что ей его ранее выбила дочка металлическим будильником.

Украинская телеведущая Маричка Падалко прокомментировала инцидент с передним зубом, который у нее выпал в прямом эфире. Пост о курьезном случае сотрудница 1+1 опубликовала в среду, 15 июля, в Instagram.

Падалко призналась, что у нее действительно в студии прямо во время прямого эфира ТСН в 9:00 выпала часть переднего зуба.

"Просто сейчас я решила исправить ту неприятность, которая произошла более десяти лет назад. У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник и однажды он очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать "игрушкой" рядом со спящей мамой. И только я зевнула, как маленькая веселая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло", - констатировала Падалко.

По ее словам, он надеялась, что инцидент останется незамеченным, поскольку этот эпизод не выложили на YouTube канал ТСН. Но телевизионщики недооценили внимательность зрителей. Одна из блогеров сделала запись с экрана, а затем ее распространили многие издания, причем не только украинские.

Ранее сообщалось, что модель plus-size осталась без переднего зуба.

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