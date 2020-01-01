СБУ проводит обыски в НАНУ из-за застройки Феофании

Чиновники НАНУ вопреки постановлению правительства заключили с частными структурами договоры на строительство многоэтажек.

Служба безопасности Украины провела обыски в президиуме Национальной академии наук (НАНУ) в связи с застройкой Феофании. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в среду, 15 июля.

Чиновникам НАН инкриминируют незаконную передачу под застройку земли стоимостью свыше 300 млн гривен.

По данным следствия, должностные лица НАНУ вопреки постановлению Кабинета министров и без согласования с бюро президиума Академии наук заключили с частными структурами договоры на строительство многоэтажек. Причем земля расположена вблизи парка Феофания.

Застройщик получил 24,5 гектара земли от организаторов схем в постоянное пользование сроком на 49 лет. По договору после завершения работ застройщик мог выкупить участки.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства проводят обыски в президиуме НАН для извлечения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Напомним, накануне СБУ провела обыски в квартире бывшего кандидата в депутаты Верховной Рады Сергея Шумского, который является одной из ключевых фигур скандала с "пленками Ермака".

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