Глава аппарата ВР написал заявление об увольнении

Вячеслав Штучный пояснил, что увольняется в связи с назначением его на другую должность. Какую должность - пока неизвестно.

Глава аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный в среду, 15 июля, написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщили в аппарате ВР УП.

Копию самого заявления опубликовал в Telegram народный депутат от Слуги народа Александр Качура.

Чиновник в заявлении указал, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе.

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