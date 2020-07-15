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Глава аппарата ВР написал заявление об увольнении

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Вячеслав Штучный пояснил, что увольняется в связи с назначением его на другую должность. Какую должность - пока неизвестно.
В сети появилась копия заявления
В сети появилась копия заявления
УП
 
Глава аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный в среду, 15 июля, написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщили в аппарате ВР УП.
 
Копию самого заявления опубликовал в Telegram народный депутат от Слуги народа Александр Качура.
 
Чиновник в заявлении указал, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе.
 
 
 
Верховная Рада назначила руководителем аппарата парламента Вячеслава Штучного в сентябре прошлого года.
 
Как писал Корреспондент, Верховная Рада проведет на этой неделе два внеочередных заседания. 
 

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Теги: Верховная Рада, парламент, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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