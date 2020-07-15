Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей

Комментариев: 1
Однако, из-за карантина в Евросоюзе полететь в Польшу пока могут только несколько категорий граждан.
Авиакомпания LOT возобновила рейсы в Украину
Авиакомпания LOT возобновила рейсы в Украину
facebook.com/LOT

Польская авиакомпания LOT возобновила рейсы между Украиной и Польшей. Об этом в среду, 15 июля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению Варшава-Львов-Варшава. Надеюсь, что уже очень скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы", - написал Криклий.

По его словам, сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, которые имеют действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, которые направляются на корабль, и украинцев, которые транзитом следуют через ЕС.

Напомним, накануне ЕС сократил "белый список" стран для открытия границ. Украины в нем по-прежнему нет.

А в начале июля сообщалось, что Польша вернула карантин для украинцев. Вместе с тем, определены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, карантин, авиакомпании, Авиарейсы, Мининфраструктуры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СерыйКыць    15.07.2020, 20:13
Оценка:  0
СерыйКыць
Полететь могут лишь отдельные категории граждан,но главное что авиакомпания полёты"возобновила"...) )))))))))))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь