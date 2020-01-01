Банда распродала тонны пороха с казенного предприятия

Во время обысков изъято более 200 кг пороха. В целом обнаружено примерно полтонны взрывчатых веществ.

Правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группировку, которая занималась незаконным изготовлением и реализацией взрывчатых веществ через Интернет. Об этом в среду, 15 июля, соощает сайт Офиса генпрокурора и Нацполиция.

По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и г. Киев.

По ходу дела проводятся 25 обысков в пяти областях Украины, в том числе на одном из предприятий Государственного концерна Укроборонпром и других частных предприятиях-посредниках, а также по месту жительства девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах. Во время обысков изъято более 200 кг пороха и служебную документацию с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних 3 лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тысяч гривен и 23 тыс. долларов.

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В то же время в полиции сообщают, что в результате обысков изъято полтонны взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. К проведению обысков привлекли более полутысячи правоохранителей.

Установлено, что злоумышленники в течение года создали разветвленную сеть поставки пороха. Взрывчатое вещество они получали из казенного предприятия, используя субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются обработкой и удалением опасных отходов, реализовывали "товар" с помощью одного из почтовых операторов. Только за последние восемь месяцев злоумышленники незаконно сбыли более четырех тонн взрывчатого вещества, получив около 4 миллионов гривен нелегального дохода. Во время документирования противоправной деятельности членов преступной группы полицейские провели более тридцати контрольных закупок. Кроме того, правоохранители получили образцы веществ для экспертиз, провели соответствующие экспертные исследования и осуществили другие необходимые следственные и розыскные действия. Сейчас участникам преступной группы готовится вручения сообщений о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное группой лиц - ч. 3, ст. 28 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее на Донбассе задержали группировку, которая занималась сбытом оружия и боеприпасов.

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