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МИД приветствовало решение США по Nord Stream-2

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В ведомстве поддержали решение Госдепа, которое, как отмечается, противостоит подрыву энергетической безопасности как Украины, так и Европы.
МИД отреагировало на расширение санкций против российских газопроводов
МИД отреагировало на расширение санкций против российских газопроводов
zn.ua

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали расширение санкций США в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Об этом в среду, 15 июля, сообщается в заявлениях ведомства в Twitter.

"Украина решительно приветствует твердую позицию Соединенных Штатов, которая не позволяет России геополитически разделить Европу и подрывает энергетическую безопасность как Украины, так и Европы. Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта Северный Поток-2, завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина как надежный транзитный партнер рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона.

Напомним, сегодня Госдеп США расширил санкции закона О противодействии противникам Америки на трубопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток.

Ранее сообщалось, что Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении Северного потока-2.

 

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Теги: МИД Украины, Северный поток, санкции, госдепартамент США, Госдеп, санкции против России, Турецкий поток
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СерыйКыць    15.07.2020, 20:33
Оценка:  0
СерыйКыць
Похоже что этот газопровод разценивают как подрыв энергобезопасности Европы лишь наши власти и власти"сверхдержавы"-до лжника N1.В Европе же считают иначе,поэтому СП-2 будет достроен всё-равно.А нам давно пора слезать с российской"газовой иглы".))))))))))))))))))
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