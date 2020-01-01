Венедиктова: Люстрированным прокурорам надо выплатить 50 миллионов

В судах сейчас находятся более тысячи дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, сообщила глава ОГП.

Украинские суды удовлетворили 15 исков прокуроров с требованием возобновления на должности после аттестации. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе выступления в среду, 15 июля, на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

По ее словам, взыскано в пользу истцов почти 5 млн грн, по 60 искам люстрированных прокуроров необходимо выплатить 50 млн грн. Суды рассматривают более тысячи исков, касающихся проведения реформы органов прокуратуры, в частности, аттестации.

"В судах сейчас 1 тысяча 6 дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, как к Офису генпрокурора, так и к региональным прокуратурам. В частности, 15 исков – о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 666 – о возобновлении на работе в Офисе генпрокурора и 315 – о возобновлении на работе в региональных прокуратурах", - рассказала генпрокурор.

При этом Венедиктова подчеркнула, что в этих исках речь идет не только о восстановлении прокурор в должности, но и возмещении морального ущерба, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, отмене приказов и решений кадровых комиссий.

"Это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия", - указала Венедиктова.

"Судами уже рассмотрены 34 иска, из них в 9 случаях отказано в восстановлении на должности, 15 исков удовлетворены. Взыскано в пользу истцов 4,8 млн грн. То есть, почти 5 млн грн Офис генпрокурора вынужден выплатить", - сообщила она.

Также Венедиктова напомнила, что актуальным остается и вопрос исков прокуроров, которые попали под люстрацию.

"На сегодняшний день около 60 исков удовлетворены… 50 млн надо люстрированным выплатить. Поэтому у меня вопрос непосредственно к народным депутатам – это люди и деньги", - отметила глава ОГП.

Еще она уточнила, что создана отдельная комиссия, которая будет заниматься вопросами переаттестации прокуроров, которые были люстрированы.

Напомним, Венедиктова заявила, что за время ее пребывания на должности были признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы тысячи человек.

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