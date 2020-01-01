Правительство утвердило тарифы по трансплантации

Самая дешевая операция будет стоить 323,7 тысячи гривен, а самая дорогая - более 1,3 миллиона.

Правительство утвердило стоимость некоторых операций по трансплантации органов. Народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании в среду, 15 июля, опубликовал в Telegram утвержденный перечень и стоимость операций.

Отмечается, что соответствующее решение правительство приняло в рамках пилотного проекта "по изменению механизма финансирования обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов".

Так, самая дешевая операция – пересадка почки от живого донора – будет стоить 323,7 тыс. грн. Стоимость пересадки печени составит от 855 тыс. до 929 тыс. грн (без учета сопутствующих тестов и операций). Самая дорогая операция – аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток обойдется в более чем 1,3 млн грн.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца.

Трансплантации ожидают более пяти тысяч украинцев

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