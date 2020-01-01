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Зеленский внес в ВР кандидатуру на пост главы НБУ

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Глава государства предлагает новым руководителем Национального банка назначить многолетнего руководителя Укргазбанка Кирилла Шевченко.
Кирилла Шевченко завтра могут назначить главой НБУ
Кирилла Шевченко завтра могут назначить главой НБУ
smebanking.news

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду постановление о назначении главой Национального банка Кирилла Шевченко. Об этом в среду, 15 июля, сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Завтра на 9:00 заседание Комитета Вопрос главы НБУ. Как и говорил – К. Шевченко", - написал Железняк.

Он также опубликовал фотографию повестки дня внеочередного заседания комитета по вопросам финансов на 9.00 16 июля, где первым пунктом стоит проект постановления о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Кроме того, проект постановления появился на сайте Верховной Рады.

Кирилл Шевченко - многолетний руководитель Укргазбанка. Его фамилия называлась в числе вероятных кандидатов на пост главы НБУ после отставки предыдущего руководителя Якова Смолия.

 

Сегодня сообщалось, что на пост главы НБУ рассматривают 9 кандидатов. Кирилл Шевченко в списке был в числе тех, кто готов "сузить" независимость НБУ и смягчить монетарную политику по запросу Банковой.

Отметим, накануне Зеленский провел беседу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором заверил, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

 

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Теги: НБУ, Верховная Рада, Нацбанк, назначение, Владимир Зеленский, Укргазбанк
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Источник: korrespondent.net

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