Глава государства предлагает новым руководителем Национального банка назначить многолетнего руководителя Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду постановление о назначении главой Национального банка Кирилла Шевченко. Об этом в среду, 15 июля, сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Завтра на 9:00 заседание Комитета Вопрос главы НБУ. Как и говорил – К. Шевченко", - написал Железняк.

Он также опубликовал фотографию повестки дня внеочередного заседания комитета по вопросам финансов на 9.00 16 июля, где первым пунктом стоит проект постановления о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Кроме того, проект постановления появился на сайте Верховной Рады.

Кирилл Шевченко - многолетний руководитель Укргазбанка. Его фамилия называлась в числе вероятных кандидатов на пост главы НБУ после отставки предыдущего руководителя Якова Смолия.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский внес в ВР кандидатуру на пост главы НБУ

Сегодня сообщалось, что на пост главы НБУ рассматривают 9 кандидатов. Кирилл Шевченко в списке был в числе тех, кто готов "сузить" независимость НБУ и смягчить монетарную политику по запросу Банковой.

Отметим, накануне Зеленский провел беседу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором заверил, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet