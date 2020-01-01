Из Украины незаконно вывели 32 баржи

В компании Украинское Дунайское пароходство заявили о краже барж ориентировочной стоимостью пять миллионов долларов.

Частное акционерное общество Украинское Дунайское пароходство (УДП) в 2017-2018 годах передало в пользование компании Олтекс-Од 32 баржи, которые были незаконно перерегистрированы и перемещены за границу. Об этом сообщает пресс-служба частного общества в Facebook.

Отмечается, что контрагент (ООО Олтекс-Од) исчез внезапно, не возвратив судна и не сообщив об их месте пребывания.

"Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы", - указано в сообщении.

Ориентировочно стоимость похищенного составляет пять миллионов долларов, отметили в пресс-центре УДП.

Как сообщил Укринформ, компания Олтекс-Од была зарегистрирована в Одессе в 2017 году, а в сентябре того же года она смогла получить первые 18 барж УДП. Договор подписал Дмитрий Баринов, возглавлявший на тот момент УДП.

Следующий руководитель компании Дмитрий Чалый в феврале 2018 года передал в пользование Олтекс-Од еще 14 барж. После этого контрагент исчез.

По факту хищения государственного имущества в особо крупных размерах Мининфраструктуры возбудило уголовное дело. В процессе расследования выяснилось, что компании, на которые были перерегистрированы лихтеры, связанные с депутатами Одесской ОГА от ОПЗЖ - Виталием Саутенковим и Виктором Баранским.

Ранее менеджеров Львовской железной дороги СБУ уличила в хищениях на 3,7 млн грн.

Также, как заявили в СБУ, в Винницкой области при строительстве инженерных сооружений в воинской части украли 19 миллионов гривен.

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