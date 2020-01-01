В Одессе рестораторы митинговали ночью

Сотни одесситов собрались возле памятника Дюку Ришелье, чтобы выразить недовольство запретом на работу заведений после 23:00.

В центре Одессы поздно вечером 15 июля собрались работники ресторанов и ночных клубов, недовольные запретом на работу их заведений с 23:00 до 7:00. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Вчера они ограничили работу заведении до 23:00, а завтра запретят работать после 18:00. Но потом будет уже поздно", - заявил один из участников акции.

Отмечается, что в знак протеста рестораторы выставили пустые стулья как символ пустых ресторанов.

Всего на акции присутствовали около тысячи одесситов, указано в сообщении.

Журналисту издания Таймер протестующие заявили, что запрет не имеет смысла, поскольку коронавирус опасен в любое время суток, но при этом рестораны и ночные клубы несут огромные убытки.

"Из-за карантина мы вынуждены были сократить штат на 20-30%, а это большое количество рабочих мест. Сейчас они запретили нам работать после 23:00, и это так же приведёт к сокращениям. <...> Мы платим налоги, аренду, создали все условия социальной дистанции и санитарных норм и всё равно нам не дают работать!" - сказал ресторатор.

Как сообщалось, в Одессе решили запретить работать заведениям в ночное время из-за эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее такой же запрет ввели во Львове, только время работы заведений ограничили 22:00.

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