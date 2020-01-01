В Украине за полгода 40 человек заболели ботулизмом
За шесть месяцев 2020 года в Украине диагностировали 40 случаев ботулизма, два из них – смертельные. Об этом в среду, 15 июля, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
"Употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом", - отметили в ЦОЗ.
Чтобы уберечься от упомянутого заболевания, следует избежать потребления консервов или изделий из мяса без должной термообработки – продуктов, которые могут содержать ботулотоксин, предупредили в ведомстве.
Также в ЦОЗ заявили, что за полгода среди больных на ботулизм было двое детей - 9 и 13 лет, и призвали ответственно относиться к своему здоровью.
Напомним, за первый квартал 2020 года в Украине 15 человек заболели на ботулизм.
А в конце 2019 года 59-летний украинец скончался от этой болезни - он употреблял консервы из свинины домашнего приготовления.
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