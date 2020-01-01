В Украине за полгода 40 человек заболели ботулизмом

Тяжелое пищевое отравление возникает вследствие потребления продуктов с ботулотоксинами.

За первое полугодие в Украине от ботулизма умерли двое человек

За шесть месяцев 2020 года в Украине диагностировали 40 случаев ботулизма, два из них – смертельные. Об этом в среду, 15 июля, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"Употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом", - отметили в ЦОЗ.

Чтобы уберечься от упомянутого заболевания, следует избежать потребления консервов или изделий из мяса без должной термообработки – продуктов, которые могут содержать ботулотоксин, предупредили в ведомстве.

Также в ЦОЗ заявили, что за полгода среди больных на ботулизм было двое детей - 9 и 13 лет, и призвали ответственно относиться к своему здоровью.

Напомним, за первый квартал 2020 года в Украине 15 человек заболели на ботулизм.

А в конце 2019 года 59-летний украинец скончался от этой болезни - он употреблял консервы из свинины домашнего приготовления.

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