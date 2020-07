В ЕС возмутились убийством военного медика на Донбассе

Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за убийство военного медика в зоне ООС. Об этом сообщается на странице представительства Евросоюза в Украине в Twitter.

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, являются нарушением Минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права", - указано в сообщении.

I strongly condemn this barbaric action of Russian occupation forces and their local proxies. The ultimate responsibility for all what happens in occupied #Donbas lies with the Russian President 2/2