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В ЕС возмутились убийством военного медика на Донбассе

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В организации отметили нарушения РФ минских договоренностей и нормандского формата переговоров.
В Евросоюзе обвинили РФ в убийстве военного медика
В Евросоюзе обвинили РФ в убийстве военного медика
Генштаб ВСУ

Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за убийство военного медика в зоне ООС. Об этом сообщается на странице представительства Евросоюза в Украине в Twitter.

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, являются нарушением Минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права", - указано в сообщении.

В Союзе подчеркнули, что все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, 13 июля в Донецкой области в результате обстрела погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца. Еще два бойца получили ранения. На всех были белые каски с опознавательными знаками.

Позже командир морской пехоты Николай Палас рассказал подробности происшествия.

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Теги: ЕС, медики, убийство, донбасс, РФ
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Источник: korrespondent.net

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