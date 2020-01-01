Сутки на Донбассе: Стреляли меньше, без потерь

За минувшие сутки в ООС никто из защитников не пострадал.

С начала текущих суток боевики не нарушали режим прекращения огня mil.in.ua

В среду, 15 июля, оккупанты на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины. Обстрелы велись из запрещенных Минском минометов, гранатометов, пулеметов, стрелецкого оружия и вооружения БМП.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, вражеская активность была замечена в районе Марьинки, Талаковки, Гнутового, Водяного, Авдеевки. Также сепаратисты стреляли близ Новолуганского, использовав в том числе и БМП.

Факты применения запрещенного оружия также были выявлены рядом с Ореховым и Новотошковским. Там, в частности, в ход пустили минометы калибра 120 мм.

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Кроме того, прошедшие сутки ознаменовались попыткой наступления на мирный населенный пункт. Захватчики обстреляли прифронтовой поселок Новолуганское из ручных противотанковых гранатометов, выпустив мины ПОМ-2. Один из боеприпасов на территории сельхозпредприятия обнаружили до того, как он успел взорваться. Мину утилизируют в ГСЧС.

За минувшие сутки бойцы ООС не пострадали. В то же время разведка сообщила о двух уничтоженных 15 июля противниках.

С начала текущих суток вражеские формирования не проявляли активности на Донбассе. Потерь на украинской стороне не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали, что львовский подросток сбежал из дома, чтобы помогать военным в зоне ООС.

