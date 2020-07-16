Коронавирус в Украине 16 июля: Заразились 848 человек

За последние сутки зарегистрировано 18 смертей от COVID-19.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 848 новых подтвержденных случаев коронавируса. 800 пациентов вылечились, 18 погибли.

Об этом сообщается на сайте СНБО в четверг, 16 июля.

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Всего с начала пандемии в стране заболели 56 455 человек. Погибли 1445 украинцев, вылечились 28 931.

Коронавирусом заразились 848 человек Скриншот

Коронавирус в Украине 16 июля: Статистика по областям

Винницкая область - 2221 случай;

Волынская область - 3147 случаев;

Днепропетровская область - 1163 случая;

Донецкая область - 776 случаев;

Житомирская область - 1569 случаев;

Закарпатская область - 4166 случаев;

Запорожская область - 642 случая;

Ивано-Франковская область - 3242 случая;

Кировоградская область - 675 случаев;

г. Киев - 6613 случаев;

Киевская область - 3144 случая;

Львовская область - 7622 случая;

Луганская область - 98 случаев;

Николаевская область - 498 случаев;

Одесская область - 2375 случаев;

Полтавская область - 343 случая;

Ровенская область - 4852 случая;

Сумская область - 348 случаев;

Тернопольская область - 2337 случаев;

Харьковская область - 2845 случаев;

Херсонская область - 206 случаев;

Хмельницкая область - 930 случаев;

Черновицкая область - 5232 случая;

Черкасская область - 783 случая;

Черниговская область - 628 случаев.

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. Глава МОЗ анонсировал изменения в условиях карантина на территории Украины.