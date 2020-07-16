Коронавирус в Украине 16 июля: Заразились 848 человек
За последние сутки зарегистрировано 18 смертей от COVID-19.
За последние сутки в Украине зарегистрировано 848 новых подтвержденных случаев коронавируса. 800 пациентов вылечились, 18 погибли.
Об этом сообщается на сайте СНБО в четверг, 16 июля.
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Всего с начала пандемии в стране заболели 56 455 человек. Погибли 1445 украинцев, вылечились 28 931.
Коронавирус в Украине 16 июля: Статистика по областям
- Винницкая область - 2221 случай;
- Волынская область - 3147 случаев;
- Днепропетровская область - 1163 случая;
- Донецкая область - 776 случаев;
- Житомирская область - 1569 случаев;
- Закарпатская область - 4166 случаев;
- Запорожская область - 642 случая;
- Ивано-Франковская область - 3242 случая;
- Кировоградская область - 675 случаев;
- г. Киев - 6613 случаев;
- Киевская область - 3144 случая;
- Львовская область - 7622 случая;
- Луганская область - 98 случаев;
- Николаевская область - 498 случаев;
- Одесская область - 2375 случаев;
- Полтавская область - 343 случая;
- Ровенская область - 4852 случая;
- Сумская область - 348 случаев;
- Тернопольская область - 2337 случаев;
- Харьковская область - 2845 случаев;
- Херсонская область - 206 случаев;
- Хмельницкая область - 930 случаев;
- Черновицкая область - 5232 случая;
- Черкасская область - 783 случая;
- Черниговская область - 628 случаев.
Напомним, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. Глава МОЗ анонсировал изменения в условиях карантина на территории Украины.