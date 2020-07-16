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Коронавирус в Украине 16 июля: Заразились 848 человек

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За последние сутки зарегистрировано 18 смертей от COVID-19.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За последние сутки в Украине зарегистрировано 848 новых подтвержденных случаев коронавируса. 800 пациентов вылечились, 18 погибли.

Об этом сообщается на сайте СНБО в четверг, 16 июля.

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Всего с начала пандемии в стране заболели 56 455 человек. Погибли 1445 украинцев, вылечились  28 931.

Коронавирусом заразились 848 человек
Коронавирусом заразились 848 человек
Скриншот

Коронавирус в Украине 16 июля: Статистика по областям

  • Винницкая область - 2221 случай;
  • Волынская область - 3147 случаев;
  • Днепропетровская область - 1163 случая;
  • Донецкая область - 776 случаев;
  • Житомирская область - 1569 случаев;
  • Закарпатская область - 4166 случаев;
  • Запорожская область - 642 случая;
  • Ивано-Франковская область - 3242 случая;
  • Кировоградская область - 675 случаев;
  • г. Киев - 6613 случаев;
  • Киевская область - 3144 случая;
  • Львовская область - 7622 случая;
  • Луганская область - 98 случаев;
  • Николаевская область - 498 случаев;
  • Одесская область - 2375 случаев;
  • Полтавская область - 343 случая;
  • Ровенская область - 4852 случая;
  • Сумская область - 348 случаев;
  • Тернопольская область - 2337 случаев;
  • Харьковская область - 2845 случаев;
  • Херсонская область - 206 случаев;
  • Хмельницкая область - 930 случаев;
  • Черновицкая область - 5232 случая;
  • Черкасская область - 783 случая;
  • Черниговская область - 628 случаев.

 

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. Глава МОЗ анонсировал изменения в условиях карантина на территории Украины.

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Теги: Украина, коронавирус, новости
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Комментариев (1)
hcr    16.07.2020, 09:43
Оценка:  0
hcr
Всё должно быть убедительно. Готовят и принудительной вакцинации.
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