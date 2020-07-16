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“Попу как у Ким”: Тищенко станцевал тверк в машине

Комментариев: 9
Появилось видео странного поведения нардепа.
Тищенко станцевал тверк
Тищенко станцевал тверк
скрин

Известный киевский ресторатор и нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко в очередной раз оказался в центре внимания.

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В этот раз социальные сети делятся видео того, как Тищенко в салоне авто танцует тверк под песню NK “Попу как у Ким”.

На видеоролике видно, как Тищенко едет в авто вместе с известным радиоведущим Славой Деминым и танцует тверк, активно демонстрируя свою пятую точку. Очевидно, нардеп Тищенко стал участником шоу "Караоке на колесах". 

Напомним, Нардеп Тищенко не смог объяснить “карантинные” нарушения его ресторана. “Слуга народа” отказался комментировать обвинения в свой адрес.

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Теги: Тищенко, тверк, танец, скандал
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Комментариев (9)
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shk67    16.07.2020, 10:37
Оценка:  -2
shk67
Обдолбанный зедебил! Будущий мер Киева?
ВосставшийИзБана    16.07.2020, 10:29
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Отличный выбор, зелебобики! Ваш человек ярко показал свою сексуальную ориентацию. Поздравляю! Вы сделали это вместе!
hcr    16.07.2020, 10:31
Оценка:  +1
hcr
Так они в политике ничем от порохоботов не отличаются, даже голосуют в унисон, чем не доволен.
ВосставшийИзБана    16.07.2020, 10:37
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Тобой не доволен. Зачем таких к власти привели? Зачем менять было, если новые ничем не лучше? Зачем предыдущих грязью поливаете, если выбрали еще худших? Логика где?
ВосставшийИзБана    16.07.2020, 10:37
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Я уже и не заикаюсь про здравый смысл.
hcr    16.07.2020, 11:16
Оценка:  +1
hcr
А собой ты доволен? Зачем менять было - это я о Януковиче? Ну и все остальные "зачем".
темп    16.07.2020, 10:13
Оценка:  +3
темп
Стыд и позор
hcr    16.07.2020, 10:29
Оценка:  +1
hcr
Эти слова давно декоммунизировали.
hcr    16.07.2020, 10:11
Оценка:  +1
hcr
Великолепный посыл власти своим избирателям. И так уже почти 30 лет этой гавнонезалежности.
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