“Попу как у Ким”: Тищенко станцевал тверк в машине

Появилось видео странного поведения нардепа.

Известный киевский ресторатор и нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко в очередной раз оказался в центре внимания.

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В этот раз социальные сети делятся видео того, как Тищенко в салоне авто танцует тверк под песню NK “Попу как у Ким”.

На видеоролике видно, как Тищенко едет в авто вместе с известным радиоведущим Славой Деминым и танцует тверк, активно демонстрируя свою пятую точку. Очевидно, нардеп Тищенко стал участником шоу "Караоке на колесах".

Напомним, Нардеп Тищенко не смог объяснить “карантинные” нарушения его ресторана. “Слуга народа” отказался комментировать обвинения в свой адрес.