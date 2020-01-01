Укрзализныця будет продавать 100% мест в поездах
Укрзализныця будет продавать 100% мест в поездах, следующих в Киев и обратно. Об этом сообщила пресс-служба в четверг, 16 июля.
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“Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря решению КГГА. В регионах, в которых не были ослаблены противоэпидемические мероприятия, перевозка будет осуществляться в пределах 50% мест“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что 100% продажа билетов Укрзализныцей проводилась в таких поездах:
- №7 / 8 Харьков - Одесса - со 2 июня,
- №81 / 82 Харьков - Новоалексеевка - с 17 июня,
- №53 / 54 Днепр - Одесса - с 17 июня,
- №91 / 92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.
Укрзализныця восстановила курсирование 65 поездов. Это около половины от докарантинных показателей - подытожили в пресс-службе
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Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця запустила 40 поездов. Из них 36 поездов возобновят движение по Юго-Западной железной дороге, еще четыре - по Приднепровской железной дороге.