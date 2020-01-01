Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепропетровской области подросток выпал из окна высотки

Комментариев: 0
Школьник получил травмы, но остался жив.
Ребенка увезли в 1-ю горбольницу
Ребенка увезли в 1-ю горбольницу
Скриншот из видео

Инцидент произошел на бульваре Шевченко в городе Никополь. Там 13-летний школьник забрался на третий этаж недостроя и упал вниз.

Читай также: Привет, казино. Приватизация гостиницы Днепр

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

Прохожий увидел,  как мальчик падает из окна. Попытался подойти ближе, но не смог из-за выского забора. Вызвал спасателей.

Читай также: Львовский подросток сбежал из дома, чтобы помогать военным в зоне ООС

Сотрудники ГСЧС пробрались на территорию стройки, осторожно уложили ребенка на носилки и отнесли к поджидавшей рядом скорой. Подросток был в сознании. При этом у него обнаружили многочисленные повреждения после падения.

Так, предварительно известно, что ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы правой голени и левого предплечья. Пострадавшего увезли в травматологию Никопольской горбольницы №1.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине подросток погиб, попав под комбайн.

Поделись:
Теги: падение, высотка, недострой, ГСЧС, травмы, спасатели, подросток
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь