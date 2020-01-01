В Днепропетровской области подросток выпал из окна высотки

Школьник получил травмы, но остался жив.

Ребенка увезли в 1-ю горбольницу Скриншот из видео

Инцидент произошел на бульваре Шевченко в городе Никополь. Там 13-летний школьник забрался на третий этаж недостроя и упал вниз.

Читай также: Привет, казино. Приватизация гостиницы Днепр

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

Прохожий увидел, как мальчик падает из окна. Попытался подойти ближе, но не смог из-за выского забора. Вызвал спасателей.

Читай также: Львовский подросток сбежал из дома, чтобы помогать военным в зоне ООС

Сотрудники ГСЧС пробрались на территорию стройки, осторожно уложили ребенка на носилки и отнесли к поджидавшей рядом скорой. Подросток был в сознании. При этом у него обнаружили многочисленные повреждения после падения.

Так, предварительно известно, что ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы правой голени и левого предплечья. Пострадавшего увезли в травматологию Никопольской горбольницы №1.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине подросток погиб, попав под комбайн.

