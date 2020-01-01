В Днепропетровской области подросток выпал из окна высотки
Инцидент произошел на бульваре Шевченко в городе Никополь. Там 13-летний школьник забрался на третий этаж недостроя и упал вниз.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.
Прохожий увидел, как мальчик падает из окна. Попытался подойти ближе, но не смог из-за выского забора. Вызвал спасателей.
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Сотрудники ГСЧС пробрались на территорию стройки, осторожно уложили ребенка на носилки и отнесли к поджидавшей рядом скорой. Подросток был в сознании. При этом у него обнаружили многочисленные повреждения после падения.
Так, предварительно известно, что ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы правой голени и левого предплечья. Пострадавшего увезли в травматологию Никопольской горбольницы №1.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине подросток погиб, попав под комбайн.