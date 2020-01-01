В горах над Украиной попал на видео огромный смерч
На вершине Карпат запечатлели смерч, которым сопровождалась стихия на Ивано-Франковщине. Видео и фото недавно появилось в соцсетях благодаря очевидцам.
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Так, яркое фото торнадо выложил пользователь сети Павел Пивовар. Он отдыхал в горах с друзьями, когда их застала непогода. Поднялся шквальный ветер, а над вершиной гор пронесся смерч.
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Чтобы сделать кадр, Павлу пришлось спрятаться в пещере. Вскоре после этого на местность обрушился ливень, выпал град размером с перепелиные яйца.
Начался чуть ли не конц света. Град “лупил” по скалам, а после него начал дуть ветрюган и пошел дождь, - описал увиденное свидетель.
В сети пишут, что снимок сделан с высочайшей в Украине горы Ребра. Она расположена на стыке Ивано-Франковщины и Закарпатья.
Помимо фото, в интернете также появилось видео явления с другого ракурса. Его выложил Олег Перепелюк.
Напомним, ранее мы писали, что Волынь может уйти под воду из-за переполненных рек.