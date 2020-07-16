Убийство следователя СБУ: появились новые детали

Известно, что стало мотивом преступления.

В среду, 15 июля, в Киеве нашли тело следователя СБУ Романа Закладного, который занимался расследованиями дел о государственной измене и должен был выйти на пенсию. Полиция Оболонского района города оперативно задержала подозреваемых в его убийстве.

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Украинский политик и журналист Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил эксклюзивные детали убийства.

Вскрытие показало, что смерть Закладного наступила 15 июля ночью в результате удара тупым предметом. Убийство, по данным Мосийчука, произошло с целью ограбления.

Также экспертиза показала, что последние две недели убитый сильно употреблял спиртное.

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Полиция рассматривает две версии инцидента: убийство с целью ограбления и убийство, которое связано с его службой. При этом в СБУ исключают вторую версию, аргументируя это тем, что Закладный в последнее время не вел резонансных дел.

Напомним, правоохранители в среду, 15 июля, задержали в Киеве двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.