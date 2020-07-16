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Убийство следователя СБУ: появились новые детали

Комментариев: 1
Известно, что стало мотивом преступления.
Романа Закладного убили ударом тупым предметом
Романа Закладного убили ударом тупым предметом
УНН

В среду, 15 июля, в Киеве нашли тело следователя СБУ Романа Закладного, который занимался расследованиями дел о государственной измене и должен был выйти на пенсию. Полиция Оболонского района города оперативно задержала подозреваемых в его убийстве.

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Украинский политик и журналист Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил эксклюзивные детали убийства.

Вскрытие показало, что смерть Закладного наступила 15 июля ночью в результате удара тупым предметом. Убийство, по данным Мосийчука, произошло с целью ограбления.

Также экспертиза показала, что последние две недели убитый сильно употреблял спиртное. 

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Полиция рассматривает две версии инцидента: убийство с целью ограбления и убийство, которое связано с его службой. При этом в СБУ исключают вторую версию, аргументируя это тем, что Закладный в последнее время не вел резонансных дел.

Напомним, правоохранители в среду, 15 июля, задержали в Киеве двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.

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Теги: убийство, СБУ, следователь, Закладный
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Комментариев (1)
МонШер    16.07.2020, 10:49
Оценка:  +1
МонШер
Дела о Госизмене не относятся к резонансным? Молодцы!! И следак две недели бухает беспросыпно!!! Скоро же на пенсию! А дела ваяляются в сейфе без движения... Вот как хорошо наладили работу в СБУ! Позор!!!
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