Под Радой митингуют противники "языкового" законопроекта для школ

Некоторые активисты, собравшиеся возле украинского парламента, зажгли фаера.

Утром 16 июля в Киеве под зданием Верховной Рады началась акция противников скандального "языкового" законопроекта для школ. Об этом информирует Pavlovsky News.

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Активисты организаций “Европейская солидарность“, “Демократична сокира“ и “Республика“ пришли к парламенту, несмотря на то, что сегодня народные депутаты не планируют рассматривать проект закона № 2362. Некоторые активисты зажгли фаера.

В Верховной Раде должны были рассмотреть законопроект Максима Бужанского вчера, 15 июля, однако его сняли с повестки дня. Когда его все же вынесут на обсуждение нардепов – пока не известно.

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Сам Бужанский заявил, что законопроект, автором которого он является, не рассмотрели из-за того, что просто не успели. Нужно было утверждать закон о местных выборах в 2020 году.

Бужанский предлагает не переводить с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык. Он считает, что это делать нужно постепенно.

Скандальный народный депутат заявил, что он, разработав законопроект, выполнил рекомендации Венецианской комиссии, которая против дискриминации по языковому принципу.







