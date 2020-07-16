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Под Радой митингуют противники "языкового" законопроекта для школ

Комментариев: 8
Некоторые активисты, собравшиеся возле украинского парламента, зажгли фаера.
Акцию устроили противники "законопроекта Бужанского"
Акцию устроили противники "законопроекта Бужанского"
t.me/PavlovskyNEWS

Утром 16 июля в Киеве под зданием Верховной Рады началась акция противников скандального "языкового" законопроекта для школ. Об этом информирует Pavlovsky News.

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Активисты организаций “Европейская солидарность“, “Демократична сокира“ и “Республика“ пришли к парламенту, несмотря на то, что сегодня народные депутаты не планируют рассматривать проект закона № 2362. Некоторые активисты зажгли фаера. 

В Верховной Раде должны были рассмотреть законопроект Максима Бужанского вчера, 15 июля, однако его сняли с повестки дня. Когда его все же вынесут на обсуждение нардепов – пока не известно.

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Сам Бужанский заявил, что законопроект, автором которого он является, не рассмотрели из-за того, что просто не успели. Нужно было утверждать закон о местных выборах в 2020 году.

Бужанский предлагает не переводить с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык. Он считает, что это делать нужно постепенно.

Скандальный народный депутат заявил, что он, разработав законопроект, выполнил рекомендации Венецианской комиссии, которая против дискриминации по языковому принципу.



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Теги: Верховная Рада, Бужанский, митинг, законопроект
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Комментариев (8)
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парень_Киев_27    16.07.2020, 11:05
Оценка:  +2
парень_Киев_27
Это же как надо ненавидеть русский язык. Не на западе же школы хотят оставить, а на юго-востоке, где население русскоговорящее. Не закончится это всё добром, увы(((
СерыйКыць    16.07.2020, 11:04
Оценка:  +3
СерыйКыць
Ратующим за"мову",а точнее за суржик,на коиором эти"мовнюки"базарят,т.к .мову они не знают,следует отправляться на Канаду и присоединяться к диаспоре.А Украина-многонациональная страна и все здесь равны в правах,о чём написанов Конституции.
Бигсэм    16.07.2020, 10:47
Оценка:  +5
Бигсэм
Мова или смерть - это значит, если не говоришь на мове, то смерть? Если подобный лозунг возьмут на вооружение другие, то произойдет то, что в физике называется аннигиляцией. Нацики, вы к этому ведете?
i-Вес    16.07.2020, 10:46
Оценка:  +6
i-Вес
Называйте вещи своими именами - не "активисты" - а русофобы-нацисты, ненавидящие русский язык и выступающие против прав человека учится на родном языке.
Vixerunt    16.07.2020, 10:50
Оценка:  -9
Vixerunt
Пусть едут в свою родную страну и учатся на своём родном. Не надо тут баламутить ситуацию. Зачем украинцам иностранный язык соседа-оккупанта.
СерыйКыць    16.07.2020, 10:23
Оценка:  +4
СерыйКыць
Разгоните это проплаченное стадо выблядков!
СтальнаяКрыса    16.07.2020, 10:38
Оценка:  -9
СтальнаяКрыса
СерыхКицей, потрібно за ноги вішати на деревах.
СерыйКыць    16.07.2020, 10:41
Оценка:  +4
СерыйКыць
Потешный выблядок-квазипатриот,ты сначала памперс свой постирай и повесь сушиться.Тебе его ещё не раз одевать.)))))
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