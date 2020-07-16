В Украине утвердили на посту нового руководителя АМКУ

Антимонопольный комитет официально возглавила Ольга Пищанская.

Ольга Пищанская до этого работала первым замом главы Facebook/Пищанская Ольга

Руководство АМКУ в Украине вверили ранее исполняющей обязанности главы Ольге Пищанской. С сентября 2019 года она работала на должности первого замглавы ведомства.

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Решение об утверждении ее на посту начальника обнародовано на сайте Верховной Рады.

Уточняется, что проект внес в парламент представитель партии “Слуга народа”, глава экономического комитета Дмитрий Наталуха. Документ уже зарегистрировали в секретариате ВР.

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В свою очередь, Ольга Пищанская уже поделилась первыми планами на посту со СМИ. Так, она отметила, что наладила сотрудничество с европейцами и американцами. Вместе с зарубежными партнерами был разработан ряд изменений для улучшения антимонопольного регулирования.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский уволил послов Украины в Румынии, Италии, Сан-Марино и на Мальте.

