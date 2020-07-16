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В Украине утвердили на посту нового руководителя АМКУ

Комментариев: 4
Антимонопольный комитет официально возглавила Ольга Пищанская.
Ольга Пищанская до этого работала первым замом главы
Ольга Пищанская до этого работала первым замом главы
Facebook/Пищанская Ольга

Руководство АМКУ в Украине вверили ранее исполняющей обязанности главы Ольге Пищанской. С сентября 2019 года она работала на должности первого замглавы ведомства.

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Решение об утверждении ее на посту начальника обнародовано на сайте Верховной Рады.

Уточняется, что проект внес в парламент представитель партии “Слуга народа”, глава экономического комитета Дмитрий Наталуха. Документ уже зарегистрировали в секретариате ВР.

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В свою очередь, Ольга  Пищанская уже поделилась первыми планами на посту со СМИ. Так, она отметила, что наладила сотрудничество с европейцами и американцами. Вместе с зарубежными партнерами был разработан ряд изменений для улучшения антимонопольного регулирования.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский уволил послов Украины в Румынии, Италии, Сан-Марино и на Мальте.

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Теги: назначение, Рада, АМКУ, Слуга народа, ВР, Антимонопольний комитет, кадры
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Комментариев (4)
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Lyonya-Space    16.07.2020, 11:15
Оценка:  0
Lyonya-Space
Не, Оля девчонка нормальная, я с ней на одном потоке учился. Во всяком случае такой была в студенческие годы: скромная, воспитанная и т. д. Правда криворожанка - справочной.
Lyonya-Space    16.07.2020, 11:18
Оценка:  0
Lyonya-Space
- справочно.
ВосставшийИзБана    16.07.2020, 10:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Еще одна сосна?
T-REX2    16.07.2020, 11:15
Оценка:  -1
T-REX2
может "соска"
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