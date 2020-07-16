“Слуга” Бужанский попал в базу Миротворца

Сегодня скандальный нардеп попал в базу Миротворца.

В четверг, 16 июля, народный депутат Украины из фракции партии “Слуга народа” Максим Бужанский попал в базу сайта Миротворец после проект закона, которым предлагается отменить переход ряда школ с 1 сентября на изучения предметов на украинском языке.

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В Миротворце Бужанского назвали “украинофобом-провокатором” и прямо указали, что внесение нардепа связано с языковым законопроектом.

Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни, - сообщили в Миротворце.

Анкета Бужанского скрин

Напомним, Бужанский заявил о намерениях баллотироваться на пост мэра Днепра. Нардеп будет участвовать в праймериз партии.