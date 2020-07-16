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“Слуга” Бужанский попал в базу Миротворца

Комментариев: 7
Сегодня скандальный нардеп попал в базу Миротворца.
Максим Бужанский
Максим Бужанский
myrotvorets.center

В четверг, 16 июля, народный депутат Украины из фракции партии “Слуга народа” Максим Бужанский попал в базу сайта Миротворец после проект закона, которым предлагается отменить переход ряда школ с 1 сентября на изучения предметов на украинском языке. 

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В Миротворце Бужанского назвали “украинофобом-провокатором” и прямо указали, что внесение нардепа связано с языковым законопроектом.

Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни, - сообщили в Миротворце.

Анкета Бужанского
Анкета Бужанского
скрин

Напомним, Бужанский заявил о намерениях баллотироваться на пост мэра Днепра. Нардеп будет участвовать в праймериз партии.

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Теги: Бужанский, Миротворец, язык
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Комментариев (8)
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Бигсэм    16.07.2020, 11:18
Оценка:  0
Бигсэм
Непонятно: почему Бужанского называют скандальным; почему Миротворец до сих пор не закрыт.
СерыйКыць    16.07.2020, 11:15
Оценка:  +2
СерыйКыць
Вот что интересно.Телеканал ICTV вот уже несколько дней снова показывает российский сериал"Истребители",а там снимается Дмитрий Дюжев,а он есть на Миротворце,да и сериал Пёс регулярно показывают по ICTV.А там ведь снялся Никита Панфилов,он тоже на Миротворце есть.Квазипатриоты,что за зрады?)))))))))
andy55524    16.07.2020, 11:14
Оценка:  -2
andy55524
Вы думайте, как мур построить на границе с квазиреспубликами, конфликт и через 20 лет не закончиться. А грёбанный Миротворец забудьте, он нах никому не интересен.
ParisMA    16.07.2020, 11:05
Оценка:  +5
ParisMA
А мыротворэць щэ ыснуе?
ParisMA    16.07.2020, 11:08
Оценка:  +4
ParisMA
Я гадала шо п*І*дары, які його створылы вжэ в турмі, відповідаюсь за злочыны пэрэд дэржавою, АН НЕТ) Зеля всех СДЕЛАЛ!
Идите мокрож*о*п*ы*е с ними ещё в депутаты сходите) там вам и место) УРА -ПАТРИОТЫ! Ура
СерыйКыць    16.07.2020, 10:56
Оценка:  +4
СерыйКыць
В Миротворце лишь достойные люди,это давно известный факт.Только вот Бужанский выполняет рекомендации Венецианской комиссии и не более.А членов этой комиссии нашим квазипатриотам вносить на Миротворец видимо очень ссыкотно.)))))
ВосставшийИзБана    16.07.2020, 11:05
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
... достойные виселицы.
СерыйКыць    16.07.2020, 11:09
Оценка:  +3
СерыйКыць
Ты и тебе подобные выблядки-да.
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